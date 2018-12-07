Ege Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi açılacak

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Resmi Gazete\'de yayımlanan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan\'ın kararıyla dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kurulduğunu belirterek bu kapsamda kurulacak fakültelerden birinin de Ege Üniversitesi\'ne bağlı olacağını, Ödemiş\'te Birgivi İslami İlimler Fakültesi\'nin açılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada Ege Üniversitesi bünyesinde Ödemişte kurulacak Birgivi İslami İlimler Fakültesi için bir süredir çalışıldığını vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Önemli bir alanda çalışmalar yapacak olan ilim merkezimizin faaliyete geçmesi, her şeyden önce bir İzmirli ve bölge milletvekili olarak beni mutlu etti. Ege Üniversitesi kurulduğu tarih olan 1955 yılından bu yana toplumumuza, ülkemize ve akademik camiamıza sayısız katkılar vermiş, birçok faydalı işlerin altına imza atmıştır. Böyle bir markanın bir fakültesinin de Ödemiş ilçemizde faaliyet gösterecek olmasının, Ödemiş\'e hem sosyal, hem kültürel, hem de ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda ortaya çıkacak bir hareketliliğin neticesinde, büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.\"

\'İMAM BİRGİVİ ÖDEMİŞ\'TE YAŞADI\'

İmam Birgivi\'nin Osmanlı\'nın ilim, kültür ve sanatta zirveye ulaştığı bir dönemin önemli alimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dağ, hayatının önemli bir bölümünde Ödemiş\'te yaşadığını söyledi. Dağ, şöyle dedi:

\"Döneminin alimlerinden onu ayıran özelliklerden birisi, yaşadığı toplumun güncel sorunlarıyla ilgilenmesiydi. Şimdi burada nice nesillerin hem kendini geliştirmesi hem de topluma faydalı birer ilim insanı olabilmesi için bir imkan doğmuş oldu. Burada hem İmam Birgivi Efendi, hem de nice alimlerimizin fikir dünyaları işlenecek, ilmi mirasları inanıyorum ki geleceğe taşınacaktır. Bu aşamaya gelene kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu çatı altında yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğim.\"



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