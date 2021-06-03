Ege Tiyatro Kooperatifi kuruldu

Yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmaların ardından Ege Tiyatro Kooperatifi resmen kuruldu. Yedi üyeyle kurulan kooperatif, üye sayısını artırmayı ve Ege Bölgesi’ndeki tiyatroların örgütlenerek daha güçlü olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ege Tiyatro Kooperatifi’nin kurucu üyesi Özgür Başkaya, kooperatifin kuruluşunu şu sözlerle duyurdu:

"1.5 yıla yakındır kuruluş süreci yaşayan, tiyatroların örgütlenmesinde önemli bir yere sahip olacağına inandığımız kooperatifimizin, resmi olarak kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Kurucu üyeleri ve ilişkide bulunduğu birçok tiyatro ile kurulan Ege Tiyatro Kooperatifi, tiyatronun hem sanatsal hem ekonomik sorunlarının çözümüne bir nebze açılım sağlamak amacındadır.

Birçok nedenin yanında, kooperatiflerin özgün-eşitlikçi ve özerk yapısı nedeniyle 'kooperatif' örgütlenmesini seçtik.

Ülkemizin demokrasi kültürüne katkıda bulunabilmek amacı ve bilinciyle kurumsal kimliğimizi gerçekleştirdik.

Kuruluştaki teknik-bürokratik nedenlerle yedi (7) üye ile kurulan Ege Tiyatro Kooperatifi, en yakın sürede üye sayısını hızla artıracak ve Ege Bölgesindeki tiyatroların örgütlenerek daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde bulunan diğer kooperatiflerle de ilişki içinde olan kooperatifimizin temel amaçlarından biri de Tiyatro Kooperatiflerinin üst birliğini oluşturmaktır.

Eşitlikle paylaşan, emeğin değerlendirilmesi için uğraşan, yarının güzel ve yaşanabilir dünyasına bir nebze katkı koyacak olan kooperatifimizin yolunun açık ve uzun olacağına inancımız tamdır."