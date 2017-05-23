Ege Rektörü Dedeoğlu’na mektup: Neden öğrencilerinize bu kadar düşmansınız?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu’na açık bir mektup yazarak, öğrencilere uygulanan cezalarla ilgili, “Neden öğrencilerinize bu kadar düşmansınız?” diye sordu.

Diken’de yer alan habere göre, Dedeoğlu, darbe girişiminin ardından Ege Üniversitesi rektörlüğüne getirilmiş, eski rektör Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun geçtiğimiz günlerde ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu iddia edilerek kamudan ihraç edilmişti.

Sık sık öğrenci eylemlerine müdahaleler ve disiplin soruşturmalarıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi’nin rektörü Dedeoğlu’na hitaben yazılan mektupta, yönetimin öğrencilere ceza verme ısrarı eleştirildi.

"Niye bu kadar düşmansınız?"

Öğrencilere yönelik uzaklaştırma cezalarının tamamına idari mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten ÇHD, Dedeoğlu’nun bu kararların hepsine itiraz ettiğine dikkat çekti. Mahkemelerin rektörlüğün itirazlarını da kabul etmediğini belirten dernek, “Bu itirazlara belki de yasal bir hakkın kullanımı olarak bakıp geçebilirdik. Ancak, anlayamıyoruz; neden öğrencilerinize bu kadar düşmansınız? Onları okuldan uzaklaştırmak için bu kadar çabayı neden sarf ediyorsunuz?” diye sordu.

ÇHD, Dedeoğlu’na mektubu, şöyle noktaladı:

“Size tavsiyemiz şudur; yaşadığınız akıl tutulmasından kurtulmak istiyorsanız öğrencilerinize kötülük yapmaya çalışmaktan vazgeçip bugüne kadar basın açıklaması, anma, bildiri dağıtma gibi nedenlerle öğrencilerinize verdiğiniz disiplin cezalarını iptal edin. Devam eden soruşturmaları geri çekin. İfade özgürlüğü Anayasal bir haktır. Anayasal hakkını kullanan öğrencilere zorluk çıkarmak yerine onları teşvik edin.”