Eski Ege Üniversitesi Rektörü, memurluktan atıldı

Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda alınan karar ile kamu görevinden çıkarıldı.

egedesonsoz.com’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle görevinden alınan Prof. Dr. Hoşcoşkun’un kamu görevine son verildi. 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 4. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılan Hoşcoşkun'a karar tebliğ edildi.

Hoşcoşkun'un kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucuları arasında yer alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. YÖK, Hoşcoşkun’un “soruşturmanın selameti açısından” görevinden alınmasına karar vermişti.

Hakkındaki soruşturma devam eden Hoşcoşkun geçtiğimiz ay, YÖK’e savunmasını vermişti. YÖK Genel Kurulu, 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda, Hoşcoşkun'un, kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi. 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK'nın 4. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldığı belirtilen Hoşcoşkun'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan belgeyle kararın bildirildiği öğrenildi.