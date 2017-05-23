T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Eski Ege Üniversitesi Rektörü, memurluktan atıldı

Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında soruşturma yürütülüyordu

23 Mayıs 2017 01:06

Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nda alınan karar ile kamu görevinden çıkarıldı.

egedesonsoz.com’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle görevinden alınan Prof. Dr. Hoşcoşkun’un kamu görevine son verildi. 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 4. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılan Hoşcoşkun'a karar tebliğ edildi.

Hoşcoşkun'un kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucuları arasında yer alması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. YÖK, Hoşcoşkun’un “soruşturmanın selameti açısından” görevinden alınmasına karar vermişti.

Hakkındaki soruşturma devam eden Hoşcoşkun geçtiğimiz ay, YÖK’e savunmasını vermişti. YÖK Genel Kurulu, 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda, Hoşcoşkun'un, kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi. 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK'nın 4. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldığı belirtilen Hoşcoşkun'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan belgeyle kararın bildirildiği öğrenildi.

ETİKETLER

Mustafa Cüneyt Hoşcoşkunege üniversitesirektör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24