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Ege Denizi'nde 36 mülteci yakalandı

Myanmar ve Afganistan uyruklu 36 kaçak, Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalandı

18 Eylül 2014 12:39

Kaçak yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Myanmar ve Afganistan uyruklu 36 kaçak, Çanakkale'nin Behramkale köyü sahilinden 2 lastik bota binip Ege Denizi'ne açılınca gözaltına alındı.

Çanakkale Ayvacık ilçesinde iki lastik botta 36 mülteci yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kaçak yollardan Yunanistan 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Myanmar ve Afganistan uyruklu 36 kaçak, Behramkale köyü sahilinden 2 lastik bota binip Ege Denizi'ne açıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları Kadırga Burnu açıklarına geldiği sırada tespit etti. 

Ekipler, kendi botlarına aldığı kaçakları karaya çıkardı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan kaçaklar, daha sonra Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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