Ege Denizi'nde kaçakları taşıyan tekne battı; 18 kişi öldü!

Ege Denizi'nin uluslararası sularında kaçakları taşıyan sürat teknesinin battığı, sahil güvenlik ekiplerinin, 18 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün gece Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü iskelesinin yaklaşık 10 mil açığında, Ege Denizi'nde uluslararası sularda içinde yaklaşık 30 kaçağın bulunduğu sürat teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, 18 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler, denizden 12 kişiyi de kurtardı.

Bölgede, sahil güvenliğe ait botlar ile uçak ve helikopterin de aralarında bulunduğu ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.