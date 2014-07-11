Ege Denizi'nde kaçakları taşıyan tekne battı; 35 kayıp

Sisam adası açıklarında kaçakları taşıyan teknenin battığı bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyindeki 2 kaçağı kurtardı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde kurtarılan kaçakların batan teknede 37 kişi bulunduğunu, çoğunun yüzerek kıyıya geri döndüğünü bazılarının ise suda kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı, Sisam Adası'nın 10 mil kuzeybatısında denizde tekne battığı ve bazı kişilerin su yüzeyinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye devriye gezen bot ve helikopteri yönlendirdi. Bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyinde kalmayı başaran 2 kaçağı kurtardı.

Kaçakların ifadelerinde, 37 kişi olarak denize açıldıkları yaklaşık 9 metre boyundaki teknenin kıyıdan ayrılmasından 4 saat sonra battığını, kaçakların bir bölümünün yüzerek sahile ulaştığını, bazılarının ise suda kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Sahil Güvenlik ekiplerince 10-11 Temmuz'da yapılan devriye görevinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Suriye uyruklu 16, Çanakkale'nin Behramkale ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Suriye ve Irak uyruklu 28, Midilli Adası doğusunda ise 33 kaçağın kurtarıldığı bildirildi. Aynı çalışmada iki göçmen kaçakçısının da yakalandığı belirtildi.