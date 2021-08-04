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Yaşam

Ege'de hava sıcaklığı, rekora yakın seviyede seyrediyor

04 Ağustos 2021 16:25

Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.

Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.

Sıcaklıklar Aydın'da 43,5, Manisa'da 42,9, Denizli'de 40,8, İzmir'de 3,6 ve Uşak'ta 36,1 derece olarak seyrediyor.

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