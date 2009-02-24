Ege Çubukçu sevenleriyle buluşuyor

Türkiye’de R&B hiphop müziğin en başarılı ve en sevilen seslerinden Ege Çubukçu 27 Şubat Cuma günü tüm R&B severleri çılgınca dans ettirmek için Studyo54’te.Ege Çubukçu’nun yakın zamanda çıkardığı yeni albümünün en güzel şarkılarını söyleyeceği gecede, sahne gösterileri ve birçok sürpriz parçalar da yer alacak.27 Şubat gecesi gerçekleşecek bu yılın en mükemmel R&B gecesinde Ege Çubukçu’nun eşsiz performansının yanında Türkiye’nin en başarılı R&B DJ’lerinden Dj Mummy plağının başında olacak ve gecenin ısısını en üst seviyeye çıkartacak.