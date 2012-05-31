Ege Bölgesi'ni yağmur vurdu

İzmir'de kuvvetli ve gökgürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan ani sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Evlerini su basan ve mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Bu arada, Bornova-Karşıyaka Çevreyolu, Osmangazi viyadüğünde meydana gelen heyelan nedeniyle tamamen kapandı.

Görevlilerin çabalarıyla yolu kaplayan çamur, taş ve toprak kısa sürede kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.