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Yaşam

Ege Bölgesi'ni yağmur vurdu

Şehrin özellikle yüksek ve iç kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar devam etti

31 Mayıs 2012 12:04

 

İzmir'de kuvvetli ve gökgürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan ani sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
 
Yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.
 
Evlerini su basan ve mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
 
Bu arada, Bornova-Karşıyaka Çevreyolu, Osmangazi viyadüğünde meydana gelen heyelan nedeniyle tamamen kapandı.
 
Görevlilerin çabalarıyla yolu kaplayan çamur, taş ve toprak kısa sürede kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

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