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Kültür-Sanat

Efsanevi rock grubu Camel, yoğun talep üzerine bir gün daha İstanbul’da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü progressive rock grubu Camel’ın İstanbul konseri, müzikseverlerin yoğun talebi üzerine iki güne çıkarıldı

22 Aralık 2017 16:04

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü progressive rock grubu Camel’ın İstanbul konseri, müzikseverlerin yoğun talebi üzerine iki güne çıkarıldı.
İngiltere’de 1971 yılında kurulan, Opeth ve Porcupine Tree grupları tarafından en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen Camel’ın 23 Mayıs 2018\'de Zorlu PSM’de vereceği “Camel – Playing Moonmadness Plus Other Classic Tracks” konserinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tükenmişti. Müzikseverlerin yoğun isteği üzerine konserin iki güne çıkarıldığı, efsanevi grubun 22 Mayıs akşamı da Zorlu PSM’de sahne alacağı açıklandı.
 

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