Efsanevi oyuncudan veda



Beyaz Perde'nin efsane isimlerinden Maximilian Schell'in ölüm haberini menajeri Patricia Baumbauer duyurdu.

Schell'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirten Baumbauer, oyuncunun bir süre önce ‘ani ve ağır hastalığı‘ nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Baumbauer, eşi Iva'nın ise son nefesini verinceye kadar ünlü oyuncunun yanında olduğunu söyledi.

Schell, ‘Judgment at Nuremberg‘ (Nürnberg kararı) adlı filmdeki rolüyle 1962 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a layık görülmüştü.

8 Aralık 1930 yılında Viyana'da doğan Schell, İsviçreli yazar Hermann Ferdinand ve Avusturyalı oyuncu Noe von Nordberg'in oğluydu.

Schell, İkinci Dünya Savaşı sonrasında anadili Almanca olan bir oyuncu olarak ilk kez Oscar almıştı.

Schell sadece tiyatro ve sinema oyuncusu değildi. Sanatın başka dallarıyla da ilgilenen Schell, resim, müzik ve edebiyatla da ilgileniyordu.