T24 LogoT24 Logo
Magazin

Türk Sanat Müziği'nin 11 efsanesi aynı albümde

Türk Sanat Müziği'nin 11 farklı sesi, "Odeon Yılları-Özel" isimli albümle bir araya geldi

03 Ekim 2012 21:41

Odeon Müzik’ten yapılan açıklamaya göre, müzik şirketi gizli kalmış eserleri birer birer gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, müzik şirketinin kuruluşunun 88. yılında Türk Sanat Müziği’nin efsane isimlerini bir araya getiren "Odeon Yılları Özel" albümü, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Akşam gazetesinin haberine göre; albümde, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Nesrin Sipahi, Alaeddin Yavaşça, Serap Mutlu Akbulut, Ziya Taşkent, Mediha Demirkıran, Yaşar Özel, Sevim Tuna, Mustafa Sağyaşar ve Perihan Altındağ Sözeri gibi sanatçıların seslendirdiği şarkılar arasından seçillmiş olan 11 esere yer veriliyor.

Müzik eleştirmeni Naim Dilmener, albümde Türk Sanat Müziği’nin güçlü seslerinin, dünyanın ve duygunun değişik hallerini müzikseverlere sunduğunu belirterek, "Tek yapmanız gereken, kendinizi onların kollarına bırakmak" şeklinde açıkladı.

ETİKETLER

türk sanat müziğiodeon yıllarımüzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24