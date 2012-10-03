Türk Sanat Müziği'nin 11 efsanesi aynı albümde

Odeon Müzik’ten yapılan açıklamaya göre, müzik şirketi gizli kalmış eserleri birer birer gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, müzik şirketinin kuruluşunun 88. yılında Türk Sanat Müziği’nin efsane isimlerini bir araya getiren "Odeon Yılları Özel" albümü, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Akşam gazetesinin haberine göre; albümde, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Nesrin Sipahi, Alaeddin Yavaşça, Serap Mutlu Akbulut, Ziya Taşkent, Mediha Demirkıran, Yaşar Özel, Sevim Tuna, Mustafa Sağyaşar ve Perihan Altındağ Sözeri gibi sanatçıların seslendirdiği şarkılar arasından seçillmiş olan 11 esere yer veriliyor.

Müzik eleştirmeni Naim Dilmener, albümde Türk Sanat Müziği’nin güçlü seslerinin, dünyanın ve duygunun değişik hallerini müzikseverlere sunduğunu belirterek, "Tek yapmanız gereken, kendinizi onların kollarına bırakmak" şeklinde açıkladı.