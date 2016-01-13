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Yaşam
Deutsche Welle

Efsanelere Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak birer Grammy alacak isimler belli oldu. Caz efsanesi Herbie Hancock ve rock grubu Jefferson Airplane ödül alacaklar arasında.

13 Ocak 2016 22:50


Caz müziğinin efsanelerinden piyanist besteci Herbie Hancock ve Amerikan rock grubu Jefferson Airplane bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak birer Grammy'ye layık görülecek. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, pop grubu Earth, Wind and Fire, Hip Hop müziğin en önemli öncülerinden Run-D.M.C. ve Country yıldızı Linda Ronstadt da ödül alacak.

2003'te ölen Kübalı Salsa şarkıcısı Celia Cruz ve 2006'da hayatını kaybeden R&B sanatçısı Ruth Brown da müzik endüstrisine katkılarından dolayı birer Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülecek. 58. Grammy ödülleri 15 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan sanatçılar ise henüz tarihi belli olmayan ayrı bir konserle onurlandırılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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