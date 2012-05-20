Efsane yarış atı Kafkaslı çiftleşirken kalp krizinden öldü

Şampiyon at Kafkaslı, çiftleştirilirken geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü. 1.2 trilyonluk ata, afrodizyak etkili ilaç verildiği iddiasına sahibi Remazan Kaya "Tahlil yaptırdım, hiçbir bulgu yok" yanıtını verdi.



Türk Yarış Dünyası'nın efsane yarış atı Kafkaslı, beklenmedik bir anda hayatını kaybetti.

Takvim'in haberine göre şampiyon at, Şanlıurfa'da cuma günü dişi bir atla çiftleşirken, kalp krizi geçirerek öldü. Yarış hayatı geçen yıl sona eren Kafkaslı'nın bu ani vedası, şok etkisi yarattı. Efsane atın sahibi Remazan Kaya ise atına güçlendirici ilaçlar verdiği iddialarını reddetti.

Şanlıurfa' da yaşayan Kaya, "Atım öldükten sonra, herhangi bir ilaç ya da zehirlenme ihtimaline karşılık, kanını aldırarak tahlillerini yaptırdım. Ancak hiçbir şey çıkmadı. Yine de ikna olmadım. Tüm organlarından numune alarak Tarım Bakanlığı'na gönderdim. Ben de Kafkaslı'nın ölümünü çok merak ediyorum" dedi. Kafkaslı'nın geçen yıl 74 kez, bu sene ise 66 kez çiftleştiğini belirten Kaya, bu ölüme hâlâ inanamadığını söyledi.

Öte yandan Remazan Kaya'ya milyonlarca lira kazandıran Kafkaslı'nın yaklaşık 1 trilyon 200 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Kaya, şampiyon atın sigorta yaptırılmadığı iddialarını ise doğruladı ve şöyle konuştu: "Yurt dışından bir sigorta şirketi geldi. Yılda 50 bin lira istedi. Pahalı buldum, Sigorta yaptırmadım. Kafkaslı'yı Şanlıurfa'daki haramızda toprağa verdim. Adına layık bir anıt yaptıracağım. Filmini de çektirmek isterim."



'Efsane' namını böyle kazandı



19 Nisan 2002 doğumlu Kafkaslı, yarış hayatına 3 Nisan 2005'te başladı. Safkan Arap atı, son startına kadar 127 koşuda birincilik için piste çıktı. Bu mücadelelerin 64'ünde birinci 24'ünde ikinci, 15'inde üçüncü, 11'inde dördüncü oldu. TBMM Koşusunu 2 kez, Tarım Bakanlığı'nı 4 kez, Uluslararası IFAHR Koşusu ile Uluslararası Ali Rıza Bey Koşularını birer kez kazandı. Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından 2006'nın en başarılı Arap Atı seçilerek başarısını bütün dünyada resmileştirdi.



Selim Kaya TJK'yi suçladı



Remazan Kaya'nın kardeşi, ünlü jokey Selim Kaya da Kafkaslı'nın ölümüne çok üzüldüğünü belirtti. Tarihe adını yazdıran bu atla birçok şampiyonluk kazanan Kaya, "Evladım gibiydi. Hala ağlıyorum. Eğer Kafkaslı'yı, Türkiye Jokey Kulübü alsaydı, sağlıklı bir ortamda aygırlık yapacaktı. Bunun sorumluluğu TJK ve Başkanı Ömer Faruk Girgin'dedir" dedi.