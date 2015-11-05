Efsane oyuncu Catherine Deneuve Antalya'ya geliyor

9 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yaşam boyu başarı ödülü sinema tarihinin efsanevi oyuncularından Catherine Deneuve’e verilecek. Deneuve, ödülünü festivalin 29 Kasım tarihindeki açılış töreninde alacak. Festival kapsamında “Yeni Ahit/ The Brand New Testament,” “Şerburg Şemsiyeleri / Les Parapluies de Cherbourg” ve “Hindiçin/ Indochine” filmlerinden oluşan toplu gösterisi düzenlenecek Deneuve, festivalin onur konuğu olacak.

Tiyatrocu bir aileden gelen Catherine Deneuve, henüz 14 yaşında başladığı kariyerinde 58 yılı geride bıraktı. 1957 yılında oynadığı “Kolejli Kızlar / Les Collegiennes”den 2015 tarihli üç yapıma dek 130 civarında filmde rol aldı. Jacques Demy’nin unutulmaz müzikali “Şerburg Şemsiyeleri/Les Parapluies de Cherbourg” ile yıldızlaşan Deneuve, kısa sürede Fransız ve Avrupa sinemasının ikonu haline geldi. Bugün sinema tarihinin ustaları arasında sayılan döneminin önde gelen yönetmenleri Catherine Deneuve ile çalışmak için sıraya girdi. Demy’nin hemen her filminde rol alan Deneuve’ün filmografisindeki filmlerin pek çoğu klasikleşti, birçoğu da bugün başyapıt olarak kabul ediliyor.

Fransız ve Avrupa sinemasına varlığıyla anlam katan, birbirinden nüanslı yorumlarıyla bir oyunculuk anıtı olarak izleyicileri kendine hayran bırakan Deneuve, yılda iki ya da üç filmde oynuyor. Olgunluk çağının saltanatını sürerken en başından beri tüm filmlerinde mükemmel performanslar sergiliyor. Filmografisinde yer alan yaklaşık 130 filmin her birinde tümüyle rolüne bürünürken onu ikonlaştıran aura’sından hiçbir şey eksiltmemeyi dün olduğu gibi bugün de başarıyor.

Dünya sinemasında Catherine Deneuve damgası

Catherine Deneuve’ün ‘60’lı yıllardan bugüne damgasını vurduğu filmler sinema tarihindeki yerini mükemmel vurgular. Roman Polanski ile “Tiksinti/ Repulsion”, Louis Bunuel ile “Gündüz Güzeli/Belle de Jour” ve “Seni Sevmeyeceğim/ Tristana”, Marco Ferreri ile “Çılgın Fahişe/La Cagna”, Mauro Bolognini ile “Baba, Oğul ve Gelin/Fatti di Gente Perbene”, Jean – Paul Rappeneau ile “Vahşi Dilber / Le Sauvage”, François Truffaut ile “Son Metro / Le Dernier Metro”, Andre Techine ile “Hotel des Ameriques”, “Sevdiğim Mevsim / Ma saison preferee”, Tony Scott ile “Açlık”, Alain Corneau ile “Fort Saganne”, Mario Monicelli ile “İnşallah Kız Olur / Speriamo che sia femmina”, Regis Wargnier ile “Hindiçin / Indochine”, Manoel de Oliveira ile “Saklı Hayat / O Convento” ve “Geveze bir Film / Um Filme Falado”, Raoul Ruiz ile “Généalogies d’un Crime” (Bir Suçun Şeceresi), Nicole Garcia ile “Vendome Meydanı / Place Vendome”, Leos Carax ile “Pola X”, Lars von Trier ile “Karanlıkta Dans / Dancer in the Dark”, François Ozon ile “8 Kadın / 8 Femmes” ve “Kadın İsterse / Potiche”, Arnaud Desplechin ile 100. filmi “Bir Noel Hikayesi / Un Conte de Noel”…

ÖDÜLLER:

”Le Dernier Métro/Son Metro” filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Cesar Ödülü ve En İyi Yabancı Kadın oyuncu David di Donatello Ödülü-1981

”Indochine/ Hindiçin” filmi ile Yılın En İyi Kadın Oyun Oyuncu Oscar adayı ve En İyi Kadın Oyuncu Cesar ödülü- 1992

San Sebastián Uluslararası Film Festivali, Donostia Yaşam Boyu Başarı Ödülü-1995

Moskova Uluslararası Film Festivali, Dünya Sinemasına Katkı Ödülü-1997

”Vandome Place/Vandome Meydanı” filmi ile Venedik Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü-1998

Berlin Film Festivali, Altın Ayı Onur Ödülü- 1998

”8 Kadın/8 Femmes” filmindeki rolü ile Berlin Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü-2002

”8 Kadın/8 Femmes” filmindeki rolü ile Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü- 2002

Cannes Film Festivali’nde Onursal Altın Palmiye Ödülü-2005

Bangkok Uluslararası Film Festivali, Hayat Boyu Başarı Ödülü-2006

Cannes Film Festivali, Özel Ödülü-2008

Moskova Uluslararası Film Festivali’nde Stanislavsky Hayat Boyu Başarı Ödülü-2012

Avrupa Film Akademisi-Yaşam Boyu Başarı Ödülü-2013