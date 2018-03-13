Efsane modacı hayatını kaybetti

Moda dünyasının efsane isimlerinden Fransız Hubert De Givenchy 91 yaşında hayatını kaybetti.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, uzun yıllar Audrey Hepburn'un yanı sıra Guiness, Grimaldi ve Kennedy ailelerini giydiren Fransız modacı Givenchy, 10 Mart Cumartesi günü uykusunda hayatını kaybetti. Givenchy için ailesi ve en samimi dostlarının katılacağı cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Hubert De Givenchy 1950 ve 60'lı yıllarda kadın modasının öncü isimlerinden biriydi. Aristokrat bir aileden gelen Givenchy, Paris güzel sanatlar akademisinden mezun olduktan sonra 1952 yılında Paris'te kendi dizayn atölesini kurmuştu.



Givenchy özellikle "Tiffany'de Kahvaltı" filminde oyuncu Audrey Hepburn'ün giydiği siyah elbisenin tasarımcısı olarak ün kazanmıştı.



Hepburn daha sonra "Role uygun görünmenin faydası büyüktü. Givenchy'nin sade giysileri rolü hissetmemi sağladı" demişti.

Aristokrat olan Givenchy İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Pierre Balmain ve Christian Dior ile beraber çalışmıştı.



Paris zerafetinin sembolü olarak kabul edilen Givenchy markasının sahibi Bernard Arnault modacıyı, "1950'lerde Paris'i dünya modasının zirvesine çıkaran yaratıcı" olarak tanımladı.

Givenchy, 1957'de Audrey Hepburn için ürettiği parfüm "L'interdit" ile parfüm piyasasına girdi.



"Very Irresistible Givenchy" adlı parfümü 2003'te piyasa çıkaran Givenchy, bu yıldan sonra parfüm ve moda alanında başarılarını devam ettirdi.

Hubert De Givenchy kimdir?

Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, 20 Şubat 1927'de Fransa Beauvais'da dünyaya geldi.



Hubert de Givenchy 1952 yılında Paris'te ilk moda evini açtı.



Stilinin farkı, kıyafetlerde kullandığı renk armonisi ve kontrastlardır.



Hubert de Givenchy modern ve elegan stili sayesinde birçok vefalı müşteri kazanmıştır. Audrey Hepburn dışında Guinness, Grimaldi ve Kennedy aileleri tarafından yıllarca giyilmiştir.