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Kültür-Sanat

Efsane grup Daft Punk ayrıldı

22 Şubat 2021 19:30

Dans müziği dünyasının en popüler isimlerinden Daft Punk, 28 yıllık kariyerine son verdi. Ayrılma haberini 2006 yapımı "Electroma" filmlerinden alınan "Epilogue" başlıklı 8 dakikalık bir videoyla paylaşan Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi, konuyla ilgili bireysel bir açıklama yapmadı.

Bu haberle ilgili grubun uzun yıllardır halkla ilişkiler sorumlusu olan Kathryn Frazier ise ayrılığın arkasında hiçbir sebep olmadığını paylaştı.

Frazier, ikilinin farklı isimler altında birlikte çalışmaya devam edip etmeyeceğini veya başka yeni projelerin işlerde olup olmayacağını söylemeyi reddederken, grubun geçmişi göz önüne alındığında, müzik ve video yayınlamaya devam edecekleri muhtemel olarak görünüyor.

Daft PunkDaft Punk ayrıldıEpilogueThomas BangalterGuy-Manuel de Homem-Christo
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