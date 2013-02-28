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Yaşam

Efsane gemi Titanic'in kopyası yapılıyor

Yaklaşık 270 metre uzunluğunda olacak gemi 2 bin 500 dolayında yolcu taşıyacak

28 Şubat 2013 15:33

İnşa edildiği dönemde batmaz bir gemi olarak kabul edilen fakat ilk yolculuğunu tamamlayamadan sulara gömülen Titanic'nin kopyası yapılacak. Avustralyalı milyarder işadamı Clive Palmer'ın Çin yaptırdığı "Titanic 2" 2016'da denize inecek.

Projenin başlangıcını New York'ta düzenlediği özel bir davetle ilan eden Palmer, "Yolculuğu bu kez tamamlayacağız" şeklinde konuştu. Palmer neden bunca zahmete katlandığı sorusunaysa "Çünkü bunu yapabilecek durumdayım" yanıtını verdi.


'En güvenli yolcu gemisi'


Yaklaşık 270 metre uzunluğunda olacak gemi 2 bin 500 dolayında yolcu taşıyacak. Titanic 2'nin 2016 yılında demir alması bekleniyor.

Gemi en modern navigasyon ve güvenlik sistemleri ile donatılacak. Tasarımcı Markku Kanerva Titanic 2'nin tamamlandığında en güvenli yolcu gemisi olacağını kaydetti.

Palmer ise bu kez geminin batmaz olacağı şeklinde bir iddialarının olmadığının altını çizdi. Milyarder, “Yeterince büyük bir deliğin batıramayacağı hiçbir şey yoktur” şeklinde konuştu. Palmer sözlerini, "Ama küresel ısınma yüzünden artık Atlas Okyanusu'nda eskiden olduğu kadar çok buzdağı yok" şeklinde sürdürdü.

(Deutsche Welle Türkçe)

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