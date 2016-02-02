Ala'dan iktidara yakın medyaya yalanlama: Sırp keskin nişancı yakalanmadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu Suudi Arabistan dönüşünde gazetecilere, Güneydoğu’da PKK yanında savaşan yabancı keskin nişancılar olduğunu söyledi. Davutoğlu, keskin nişancıların hangi ülkenin vatandaşı olduğunu söylemedi ancak Başbakan’ın açıklamasında birkaç gün önce iktidara yakın medya “Cizre’de Sırp keskin nişancı yakalandı” haberi yapmıştı. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise, bugün yaptığı açıklamada, Sırp keskin nişancı yakalanmadığını belirterek iktidara yakın medyayı yalanladı.

Ala, Sırp keskın nişancı iddialarına ilişkin şu sözleri kullandı: ‘’Sırp keskin nişancılar olduğu spekülasyondur. Uyruk açıklamıyoruz. Yanıbaşımızdaki Suriye'nin durumu ortada. Oradan geçişler olabiliyor. Ama Türkiye'nin uluslararası ilişkileri de dikkate alarak açıklamalar yapıyoruz" diye konuştu.

AA'dan açıklama

Öte yandan Anadolu Ajansı, 'Sırp keskin nişancı' haberi yaptığı iddiasını yalanladı.

AA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: