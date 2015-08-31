Diyarbakır Barosu: Cizre’de 3 sivili keskin nişancılar öldürdü

Diyarbakır Barosu Cizre’de yaşanan çatışmalara ilişkin hazırladığı raporda 3 sivilin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü belirtti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Garnizon Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada 7 yaşındaki Baran Çağlı, 10 yaşındaki Emin Yanaş ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Mesut Sanrı ve Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Eyüp Ergin'in yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 27 Ağustos’ta Şırnak’ın Cizre ilçesindeki çatışmalara ilişkin araştırma yapmak üzere avukatlar Kutbettin Odabaşı, Servet Özen ve Burhan Deyar’dan oluşturdukları heyetin, Cizre’de yaptığı incelemelerin raporunu baro binasında düzenledikleri bir basın toplantısı ile açıkladı.

Kendilerine iletilen adli tıp raporuna göre, 7 yaşındaki Çağlı dışındaki tüm ölümlerin ateşli silah yaralaması (başlarına gelen tek kurşun) ile gerçekleştiğini belirten Elçi, Çağlı’nın ölümünün nedeninin ancak İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belirleneceğini söyledi.

Elçi, öldürülen Sanrı, Yanaş ve Ergen’in eğitimli keskin nişancılar tarafından katledildikleri kanaatine vardıklarını ifade etti.

Elçi, “Halk huzursuz, kendisini güvende hissetmiyor. Gözaltılar ve tutuklamaların artmasından endişe ediyorlar” dedi.

Elçi’nin açıkladığı 20 sayfalık raporun satır başları şöyle:

* Olay sırasında yaralanan sağlık personeli Eyüp Ergen’in uzun süre açılan ateş nedeni ile yerinden kaldırılamadığı, yaralıyı almaya gelen 112 sağlık personelinin de güvenlik gerekçesi ile mahalleye girişine engel olunduğu ve sonuç olarak Ergen’in kan kaybından yaşamını kaybettiği tespit edildi.

* Olaydan 24 saat sonra bile olay yeri ekiplerinin olay yerine gelmediği Ergen’in yaşamını kaybettiği aracın dahi incelenmediği tespit edildi.

* Cinayetlerin nedenine ilişkin etkin soruşturma yapılmadığı belirlendi.

* İlk günlerde yapılmayan görgü tanıklarının ifadelerinin hemen alınması gerektiği belirtildi.

* Olay günü Nur Mahallesi’ndeki Cizre Tank Taburu’nda bulunan askerlerin kimlikleri tespit edilerek haklarında soruşturma açılması istendi.

* Yol kapatma ve hendek kazmanın sorunun çözümüne katkı sunmayacağı çözüm için, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile bir diyalog sürecinin başlatılması gerektiği belirtildi.