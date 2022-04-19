Efes Selçuk'ta JES'e karşı direnen köylüler kazandı

Selçuk Belediyesi’nin, Havutçulu Köyü’nde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama projesine (JES) karşı açtığı davada mahkeme, tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal etti.

Karar sonrası Havutçulu’da köylülerle bir araya gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, birlikte direnerek kazandıklarını belirterek, “Topraklarımız için, zeytinimiz için, incirimiz için topraklarımızın korunması adına bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Efes Selçuk’un Havutçulu Köyü’nde yapılmak istenen JES’e karşı sivil toplum örgütleri, belediye ve köylülerin gösterdiği direnişte, yerel mahkeme ÇED olumlu raporunu iptal etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, karar sonrası Havutçulu’da projeye karşı mücadele yürüten köylülerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

"Topraklarımız, incirimiz, zeytinimiz için bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz"

2020 yılında başlayan süreci değerlendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu:

“Bundan 2 yıl önce Havutçulu halkıyla birlikte başlamış olduğumuz ‘JES istemiyoruz’ mücadelemiz bugün itibariyle ilk derece mahkemesinden almış olduğumuz tebligat dahilinde olumlu sonuçlanmıştır. Bu sayede JES'lere ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED raporunun olumlu olması reddedilmiştir. Bu şekilde ilk aşamayı hem halk ile hem muhtarlarımız ile hem de belediyemiz ile hareket ederek olumlu sonuçlandırdık. Bundan sonra da JES'lere ilişkin bakış açımız da doğru yerde olmadığı sürece aynı şekilde olacak. Topraklarımız için, zeytinimiz için, incirimiz için topraklarımızın korunması adına bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda hem muhtarımıza hem de bizimle birlikte aynı görüşü savunan Havutçulu halkına, çevredeki tüm köy halklarına ve sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin açmış olduğu davanın ilk derece mahkemesi olumlu olarak sonuçlanmıştır.

"Birlikte direnmenizin sonucudur"

Gelinen noktada JES’lere karşı hep birlikte direnerek olumlu sonuç elde edildiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Çok net bir şekilde bu projenin hayata geçmesi halinde tarım arazilerinin zarar göreceği, incirlerin, zeytinlerin ve toprağın zarar göreceğine karar verildi. Yani Efes Selçuk Belediyesi açmış olduğu davayı kazandı. Bu mücadelenin kazanılmasında en büyük etken de sizin o gün burada eylem yapıp o toplantının yapılmasına izin vermediğiniz sonrasında da bizimle birlikte direnmenizin sonucudur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun”