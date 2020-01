Efes Pilsen, One Love Festivali'ni iptal etti

Alkollü içecek markalarının ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek vermelerini yasaklayan yasanın kabul edilmesi sonrası, 11 yıldır gerçekleştirilen Efes Pilsen One Love Müzik Festivali'nin iptal edildiği resmen açıklandı.

Açıklamada, New Order, James Blake, The Vaccines, Gramatik, Wax Tailor, Blur, Foals gibi ünlü isimleri 20-22 Harizan arasında ağırlaması beklenen festivalin bu yıl başka formatta gerçekleştirilmeyeceğinin de altı çizildi.



Efes Pilsen'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Sektörümüzle ilgili, 11 Haziran 2013 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilen yasayla, artık alkollü içecek markalarının her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek verememeleri nedeniyle, Efes Pilsen olarak bu yıl 20-21-22 Haziran tarihlerinde 12.’sini hayata geçirmeyi planladığımız ve bugün ülkemizin uluslararası boyut kazanmış sayılı festivallerinden biri olan Efes Pilsen One Love Festival’i gerçekleştiremiyoruz.



44 yıldır bu toprakların değerleri ve sevenlerinin destekleri ile büyüyen bir marka olarak, Türkiye’de müzik ve festival coşkusu ile özdeşleşmiş One Love Festival’in, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan ötürü toplumsal hassasiyetin çok üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde yapılmasını uygun bulmamamız nedeniyle de, bu yıl farklı bir formatta ya da tarihte gerçekleştirilmemesi kararının alındığını belirtmek isteriz.



Tüm müzikseverlere hassasiyetleri ve konu ile ilgili destekleri için teşekkür ediyoruz."