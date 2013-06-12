T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Efes Pilsen, One Love Festivali'ni iptal etti

"Ülkemizin uluslararası boyut kazanmış sayılı festivallerinden biri olan Efes Pilsen One Love Festival’i gerçekleştiremiyoruz"

12 Haziran 2013 15:47

Alkollü içecek markalarının ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek vermelerini yasaklayan yasanın kabul edilmesi sonrası, 11 yıldır gerçekleştirilen Efes Pilsen One Love Müzik Festivali'nin iptal edildiği resmen açıklandı.

Açıklamada, New Order, James Blake, The Vaccines, Gramatik, Wax Tailor, Blur, Foals gibi ünlü isimleri 20-22 Harizan arasında ağırlaması beklenen festivalin bu yıl başka formatta gerçekleştirilmeyeceğinin de altı çizildi.
 
Efes Pilsen'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Sektörümüzle ilgili, 11 Haziran 2013 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilen yasayla, artık alkollü içecek markalarının her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek verememeleri nedeniyle, Efes Pilsen olarak bu yıl 20-21-22 Haziran tarihlerinde 12.’sini hayata geçirmeyi planladığımız ve bugün ülkemizin uluslararası boyut kazanmış sayılı festivallerinden biri olan Efes Pilsen One Love Festival’i gerçekleştiremiyoruz.
 
44 yıldır bu toprakların değerleri ve sevenlerinin destekleri ile büyüyen bir marka olarak, Türkiye’de müzik ve festival coşkusu ile özdeşleşmiş One Love Festival’in, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve gelişen olaylardan ötürü toplumsal hassasiyetin çok üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde yapılmasını uygun bulmamamız nedeniyle de, bu yıl farklı bir formatta ya da tarihte gerçekleştirilmemesi kararının alındığını belirtmek isteriz.
 
Tüm müzikseverlere hassasiyetleri ve konu ile ilgili destekleri için teşekkür ediyoruz."

ETİKETLER

efes pilsenone lovefestivaliptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24