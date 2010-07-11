Efe'nin ölümünde ihmal yokmuş!

T24 - Ana sınıfında üzerine lavabo düştüğü için yaşamını yitiren Efe’nin ölümünde okul yönetiminin ihmali olmadığını vurgulayan müfettiş raporu talihsiz çocuğun ailesini isyan ettirdi... Acılı aileye ulaşan rapora göre soruşturmaya gerek yok...



Maltepe’deki bir ilköğretim okulunun ana sınıfında okuyan Efe Boz’un üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor, talihsiz çocuğun ailesini isyan ettirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen raporda, “Okuldaki görevliler arasında kasıt ve ihmal davranışı gösteren olmadığı, idari yönden suç teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı için herhangi bir işlem yapılmamasına karar verildi” denildi.





‘Kusur yok, işlem yok’!



Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun ana sınıfında okuyan 6 yaşındaki Efe, 12 Mayıs’ta tuvaletteki lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Efe’nin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, hazırladıkları raporda okul yönetiminin ve görevlilerinin herhangi bir kusuru ve ihmali bulunmadığı sonucuna vararak, soruşturmaya gerek kalmadığını belirtti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri hazırladıkları raporda şunları kaydetti:



“Okuldaki görevliler arasında kayıtsız kalma, kusurlu olma, kasıt ve ihmal davranışı gösteren olmadığı, idari yönden suç teşkil edecek herhangi bir bilgi, belge, davranış veya bulguya rastlanmadığı, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tuvalet bölümünün tadilat ve onarımını yapan inşaat firması, diğer ilgilileri ve konunun teknik yanını da kapsayacak şekilde soruşturma açıldığı ve adli sürecin başlatıldığı anlaşıldığından; herhangi bir işlemin yapılmamasının, bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması için Bakanlığımızca öğrenci tuvaleti, lavaboları, aynaları gibi araçların standardının mevzuatta açıkça belirtilmesinin uygun olacağı yönünde kanaatimizi arz ederiz.”







