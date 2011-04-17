-EFELERDEN DÜNYA REKORU DENEMESİ ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - ''Ege İlleri 4. Tanıtım ve Kültür Etkinlikleri'' kapsamında, Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği ''En Yüksek Katılımlı Harmandalı Zeybeği Gösterisi'' 702 efenin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen gösteriyi, aralarında MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski bakanlardan İsmet Sezgin ve Cengiz Altınkaya'nın da yer aldığı çok sayıda vatandaş izledi. ''Dünya rekoru'' denemesi için AKM'de toplanan 702 kişi, önce isimlerini söyleyerek kayıt yaptırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu kadınlı erkekli ''efelere'' daha sonra yaka numarası verildi. Üzerlerinde çoğunlukla siyah kumaş pantolon ve beyaz gömlek olan 702 kişiye boyunlarına bağlamak üzere yağlık dağıtıldı. Müziğin başlamasıyla oyunlarını sergileyen ''efelerin'' arasında Cengiz Altınkaya da yerini aldı. Halkalar şeklinde düzen alınmasının ardından yöresel kıyafet giyen profesyonel dansçıların yönlendirmesiyle başlayan gösteri, Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekibinin de alana gelmesiyle izleyenlere ikinci kez sunuldu. Dernek Başkanı Ender Vardar, gösterinin ardından katılım rakamını 657 olarak açıkladı, ancak gösteriyi sunanların arasından gelen itirazlar sonucu sahnenin yakınına gelen bir kadının, üzerindeki ''702'' yazılı yaka kartını göstermesiyle rekorun 702 kişiyle kırıldığı anlaşıldı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Vardar, gösteriden çok memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bugün hava şartları çok kötüydü. Hatta 'eski rekorun gerisinde kalır mıyız' diye çok korktuk ama öyle olmadığı için çok mutluyuz. Dünya rekoru 525 kişiyle yine bizim elimizdeydi. Bugün hedefimiz bin kişiyle bu rekoru kırmaktı, ancak hava şartlarının etkisiyle 702 kişide kaldık. Yine de çok mutluyuz. Rekor bizim elimizde. Sayıyı tespit eden hakemler, Guinness'in belirlemiş olduğu kriterle sahip olan arkadaşlarımız. Sonuç şimdi Guinness'e gönderilecek. 1 hafta içinde rekorlar kitabına gireceğiz inşallah.'' -''703. EFE, OKTAY VURAL''- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay Vural da böyle bir gösterinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vural, gösteriyi sunan herkesin, Ege Bölgesi'nin güzelliklerini yansıttığını belirterek, İzmir Milletvekili olmaktan da gurur duyduğunu ifade etti. ''Siz de oynamak ister miydiniz'' ve ''703. efe, Oktay Vural'dı diyebilir miyiz'' soruları üzerine Vural, ''Elbette diyebilirsiniz. Ben de oynamak isterdim, ama kayıt yaptıramadığım için gösteride yer alamadım. İnşallah bir dahaki sefer binli rakamlara ulaşırız, o zaman ben de oynarım'' dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Karadeniz halk oyunlarının Türkiye'de daha çok bilindiğini, ancak Ege Bölgesi'nin halk oyunlarının güzelliğinin de bu gösteride sergilendiğini söyledi. Kendisinin de Egeli olduğunu dile getiren Yaşar, ''Bizi çağırmadılar. Çağırsalardı ben de çıkar, oynardım. Belki bu kadar güzel oynayamazdım, ama yine de bildiğim kadarıyla katılırdım'' dedi. Cengiz Altınkaya da gösteriye katılmaktan onur duyduğunu bildirdi. Altınkaya, kendisinin de Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi olduğunu belirterek, ''Elimden geldiğince derneğin her faaliyetine katılmaya çalışıyorum. Kendi performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Çok karışıklık olmasın diye fazla figür sergilemedik. Umarım izleyenler de keyif almıştır'' diye konuştu.