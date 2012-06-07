Efekt kullanmayan filme 'en iyi efekt ödülü' verildi

Yeşilçam Film Akademisi’nin, bu yıl ilk kez düzenlediği ödül töreninde Ömer Faruk Sorak, “Hiç kullanmadığımız halde “Aşk Tesadüfleri Sever filmi, en iyi dijital efekt ödülü kazandı.

Milliyet'in haberine gre, ödül törenine davetiye göndermeyip, bizden habersiz filmimize hak etmediği bir kategoride ödül veren Yeşilçam Film Ödülleri’ne teşekkürler. Allah’tan müzik kullanmıştık da, en iyi müzik dalında aldığımız ödül şaibeden kurtuldu. İlk elin günahı olmaz sözü piştide tamam da ödül organizasyonları için kullanıldığında komik olmuyor mu?” diyerek töreni ti’ye aldı.



Şahan Gökbakar da Sorak’a destek çıktı ve “Yeşilcam Ödülleri’nde, Aşk Tesadüfleri Sever filmine verilen ‘En İyi Görsel Efekt Ödülü’nü tebrik ediyorum. Hakikaten, Ömer Faruk 12 yıl bu filmin efektleriyle uğraşmıştı. Mehmet’in ve Belçim’in 3D olarak modellenmiş olduğunu hiç fark edememiştik. Bu ödül törenini yapanlar da biraz utanma olur ya!” diye konuştu.

Yeşilçam Akademi Kurulu Üyesi İsmail Güneş ise “Ödülü ben vermedim, bin kişilik akademi jürisi verdi. Başarılı dijital efektler anlaşılmaz. Jürideki arkadaşlar bu yüzden fark etmemiş olabilir” dedi. Bu olay, geçen yıl ‘1. İlk Yönetmen Uluslararası Film Festivali’nde “İki Dil Bir Bavul” filmine, hiç müzik kullanılmadığı halde, en iyi müzik ödülü verildiği töreni anımsattı.