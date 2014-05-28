Edward Snowden: Uzmanlaşmış bir casus olarak eğitildim

ABD 'nin küresel izleme politikaları ile ilgili gizli belgeleri sızdırarak büyük bir tartışma başlatan Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, sadece alt düzey bir analist olduğu iddialarını yalanlayarak, aslında elektronik izlemede uzmanlaşmış bir casus olarak eğitildiğini açıkladı. Amerikan NBC TV kanalından Brian Williams'a ayrıntılı bir röportaj veren Snowden, Savunma İstihbarat Ajansı'nda eğitim gördüğünü ve denizaşırı ülkelerde Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ile NSA için casusluk yaptığını söyledi.

Kimliğini gizledi

Radikal’de yer alan habere göre, ABD'nin bilgisayarlardan casuslara oranla çok daha iyi istihbarat elde ettiğine dikkati çeken Snowden, "Denizaşırı ülkelerde geleneksel anlamda tıpkı bir casus gibi gizlice yaşadım ve çalıştım. Aslında yapmadığım bir işte çalışıyormuş gibi davrandım. Hatta bana ait olmayan bir kimlik taşıdım" dedi. Snowden, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak ben teknik uzmanım. İnsanlarla birlikte çalışmıyordum. Casus olarak çalışacak kişiler bulmuyordum. Yaptığım şey ABD için çalışan sistemler kurmaktı ve bunu en alttan en üste tüm seviyelerde yaptım. Dünyanın en düşmanca ve tehlikeli bölgelerinde insanlarımızı ve istihbaratımızı korumak için kaynaklar ve yöntemler geliştirdim. Hükümet, şimdi tüm bunları benim sadece alt düzey bir analist olduğumu söyleyerek reddediyor."