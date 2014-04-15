Snowden belgelerini haberleştiren Guardian ve Washington Post, Pulitzer'e layık görüldü

Washington Post ve Guardian gazeteleri, Amerikan istihbarat teşkilatı NSA’in yasadışı dinleme faaliyetleri ile ilgili CIA eski çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelere dayanarak yaptıkları haberlerle dünyanın en saygın gazetecilik ödülü olan Pulitzer’e layık görüldü.

New York’ta gerçekleşen ödül töreninde Pulitzer komitesi, gazeteleri “NSA’in yaptığı geniş çaplı gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarttıkları ve agresif bir habercilikle hükümet ve halk arasında güvenlik ve özel hayat konusunda bir tartışma başlattıkları için” tebrik etti. Guardian gazetesinde ödül getiren haberleri Glenn Greenwald, Ewen MacAskill ve film yapımcısı Laura Poitras; Washington Post gazetesinde ise Barton Gellman yapmıştı.