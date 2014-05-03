'Snowden yerine o davet edilsin'



Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonu'nun Başkan Patrick Sensburg (CDU) Edward Snowden yerine Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald'ın ifadesinin alınmasının da mümkün olabileceğini söyledi. Sensburg, ‘Deutschlandfunk' radyosuna yaptığı açıklamada, Greenwald'ın da Snowden'la NSA'e ait 1 milyon 700 bin verinin incelenmesinde ilk elden rol oynadığını belirterek, Greenwald'ın davet edilmesi mümkün olursa bunun büyük bir başarı olacağını ve onun Snowden'dan daha ‘ilginç' bir tanık olacağını öne sürdü. Araştırma Komisyonu, Amerika Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Almanya'daki dinleme faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla kurulmuştu.

‘Video-konferansla dinlensin'

Patrick Sensburg, Federal Meclis Komisyonu'nun görevinin, ABD'de hazırlanan bir hukuki rapor ile kısıtlanmasını arzu etmediğini de vurguladı. Bir Amerikalı hukuk bürosu Almanya'daki Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonu'nun faaliyetlerine ilişkin tartışmalı bir rapor hazırlamış ve Snowden'ın Almanya'da ifadesinin alınması halinde Alman milletvekillerinin ABD'de suçlu durumuna düşeceği sonucuna varmıştı. Komisyon'un başkanı Sensburg, raporun kuşku doğurduğunu ifade ederek, inceleme faaliyetlerinin bu rapor bazında kısıtlanması halinde bunun yalnızca Snowden'ı değil, tüm tanıkları kapsayacağını söyledi. Sensburg, Snowden'ın video-konferans aracılığıyla dinlenmesi çağrısını da yineledi ve bunun Snowden'ın hiç dinlenmemesinden daha iyi olacağını savundu.

Amerikan istihbaratı eski çalışanı Edward Snowden ise Rusya'daki ikametini sürdürüyor. Alman Federal Hükümeti, siyasi ve hukuki gerekçelerle Snowden'ın Almanya'ya davet edilerek bizzat dinlenmesini reddediyor. Muhalefettki Yeşiller Birlik/90 ve Sol Parti ise Snowden'ın Almanya'ya davet edilmesini ve Komisyon önünde dinlenmesini talep ediyor. Hatta bunu sağlamak için Anayasa Mahkemesi'ne de başvurulması gündemde.