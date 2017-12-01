Edvina Sponza'nın korunma talebi reddedildi

Eski manken Demet Şener'in, eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü Edvina Sponza'nın, 3 hafta önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne 'Şener’den korunmak istediği'ni belirterek verdiği dilekçe reddedildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Demet Şener’in, eşi İbrahim Kutluay’la yasak ilişki yaşadığını öne sürdüğü Edvina Sponza, 3 hafta önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne Şener’den korunmak istediğini belirttiği bir dilekçe vermişti. Şener’in kendisi hakkında haksız paylaşımlarda bulunduğunu iddia eden Edvina Sponza, sosyal medyada hakarete maruz kaldığını öne sürmüştü. Sponza’nın daha önce başka bir adliyeden talep ettiği korunma talebinin reddedildiğini belirten mahkeme, yeni bir olay yaşanmadığı için korunma talebini reddetti.

Mahkemeye başvuran Edvina Sponza, 6 ay süreyle korunma talep etmişti.