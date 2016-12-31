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Spor

Eduard Sobol'la anlaşma tamam

Zorya forması giyen Sobol, Ukrayna milli takım formasını da 4 kez giydi

31 Aralık 2016 13:06

Beşiktaş, Ryan Babel'in ardından bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Caner Erkin'in sezonu kapatmasının ardından sol bek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı.

Zorya'da kiralık oynayan ve bonservisi 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaşlı yöneticilerin, Shakhtar ve Sobol ile sözlü olarak anlaştığı belirtilirken, pazartesi günü imzaların atılması bekleniyor.

2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı.

 

4 kez milli takım forması giydi

 

Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı.

Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi.

Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.

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