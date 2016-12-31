Beşiktaş'a sürpriz golcü

Porto’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar’ın bekleneni verememesi üzerine teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda forvet transferi çalışmalarına başmayan Beşiktaş gündemine Jonathan Calleri’yi aldı.



İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Uruguay temsilcisi Deportivo Maldonado’yla görüşmelere başlayan siyah-beyazlı idarecilerin, 4 milyon Euro’ya el sıkıştığı iddia edildi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham’da bu sezon sadece 6 Premier Lig mücadelesinde görev yapan Arjantinli oyuncunun da, Hırvat menajer Slaven Bilic’in kadro alternatifleri arasında yer almadığı için erken ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

Sao Paulo'da yıldızlaştı

Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Brezilya temsilcisi Sao Paulo’da 31 karşılaşmada 16 gollük performans sergileyen Arjantinli futbolcu, önceki dönemde de Boca Juniors’ta 30 mücadelede 13 kez rakip fileleri sarsmıştı.



Boca formasıyla 2015 yılında Arjantin Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Calleri, ülkesinin en önemli yıldız adayları arasında yer alıyor. Geçen yaz Rio de Janeiro’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda Arjantin U23 Milli Takımı’yla görev yapan başarılı oyuncu, 3 karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.