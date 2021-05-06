Edremit’teki 100 hektarlık sazlık alan envanterden silindi

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Akçay Sazlığı ve sulak alanının 100 hektarı envanterden silindi. Bölgedeki dernekler imar endişesi riskini gündeme taşıdı.

Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 489 kuş türünün yüzde 30’una, nesli tehlike altında olan yılan balıklarına ev sahipliği yapan Akçay Sazlığı’nın risk altında olduğu öne sürüldü. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü envanterinde 144,75 hektar olarak yer alan sazlığın 41,67 hektara düşürüldü. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olay dikkat çekmek için bir basın açıklaması yaptı.

“Sulak alanın 100 hektar küçültülmesi, uzun bir süredir kaçak yapılaşma ve imar tehdidi altında olan alanın kurutulup doldurularak yapılaşmaya açılacağının bir göstergesi olduğu” iddia edilen açıklamada şöyle denildi:

Bu durum endişe verici. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bazı diğer odakların alandaki imar ve yapılaşma niyetlerini iyice açığa çıkarmıştır. Akçay Altınkum Mahallesinde bulunan 377 dönümlük sulak alan geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “rezerv konut alanı” olarak Hazine’den bedelsiz olarak devralındı. Şimdi artık imara açma niyetlerinin yalnız 377 dönüm için değil, tüm sulak alanı kapsadığı ortaya çıkmıştır. Kamuoyu önünde ilgili kurumlara soruyoruz: Söz konusu değişiklik kim tarafından, hangi amaçla yaptırılmış ve bu değişikliğe imza atan yetkililer hangi bilimsel araştırmaya dayanarak bu kararı almıştır? Açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü bu konuda kamuoyuna acilen bir açıklama yapmaya davet edildi.