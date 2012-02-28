EDP, 12 Eylül davasına müdahil olmak istedi

T24 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) 4 Nisan 2012'de ilk duruşması görülecek olan 12 Eylül davasına müdahil olmak için dilekçe verdi.

EDP üyeleri, 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya müdahil olmak için adliye önünde toplandı. 'Darbecilerle vicdan ve adalet önünde hesaplaşmak için adalet nöbetindeyiz' dövizi açan grup, 'Paşa paşa yargılanacaksınız' diye slogan attı.

Grup adına konuşan EDP Genel Saymanı Abdullah Çiftçi:

12 EYLÜL DAVASI’NDA MÜDAHİLİZ

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin üzerinden 32 yıl geçti. Bu darbenin şekillendirdiği demokrasi dışı toplumsal ve siyasal düzende yıllardır yaşıyoruz. Anayasası, yasaları ve yönetmelikleriyle; işkenceler, ölümler ve bütün hukuk dışı uygulamalarıyla bu rejim, bir kader gibi resmi silahlı güçlerin zorbalığıyla topluma dayatıldı.

EDP, kurulduğu günden beri bu rejimin ürettiği inanç, etnik kimlik, siyasal eğilim, dil, sınıf, bölge, kültür, cinsiyet temelli mağduriyetlerin sona erdirilmesi için mücadele yürüten, kangren halini almış bu sorunların çözümünde halkın sözcüsü ve kürsüsü olmak amacıyla hareket etmiştir.

Darbenin bütün kalıntılarıyla birlikte toplumsal ve siyasal hayatımızdan çıkması ve bütün sorumlularının yargı önünde hesap vermesi için sürdürdüğümüz ısrarlı mücadelenin sebebi budur. Biliyoruz ki, 12 Eylül Darbe rejimi bütün kalıntılarıyla tasfiye edilmedikçe ve bütün sorumluları hesap vermedikçe, Türkiye demokrasi yönünde sağlıklı bir gelişme gösteremez. Çünkü, söz konusu olan baskıcı, otoriter, tahakkümcü ve anti-demokratik bir devlet yapılanmasıdır.

Bunun için, 1982 Anayasası’nda kısmi değişiklikler yapılarak Darbecileri koruyan geçici 15. Maddenin kaldırılması için Referandum’da “Evet” oyu kullandık ve böylece hesap sorulmasına ve tasfiyeye giden kapının açılmasına omuz verdik. Türkiye’nin dört bir yanında darbeciler aleyhine dava açılması kampanya yürüttük ve örgütlerimiz, üyelerimiz, dostlarımız ve mağdurlarla mahkemelere suç duyurularında bulundular. Her ayın 12’sinde adliye binaları önünde “12 Eylül Darbesini Hatırlatma ve Sorumlularından Hesap Sorma” etkinlikleri düzenleyerek, bu konudaki kararlılığımızı sergiledik ve toplumsal hafızayı canlı tutmaya çaba gösterdik.

Türkiye’yi geleceksizliğe mahkum eden bu darbecilerin hesap vermesini, bütün kalıntılarının tasfiye edilmesini ortak geleceğimiz bakımından çok önemli buluyoruz. Bunun için hesap verecekleri mahkemede müdahil olacağız. Çünkü, Türkiye’deki siyasal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan ve bu darbenin mağdur ettiği insanların da ellerinde yükselen EDP, toplumsal ve siyasal hayatımızı kaosa sokan 12 Eylül’ün ve darbeci generallerin yargılanacağı davada müdahil olarak yer almayı, o darbenin inşa ettiği bütün güçlükleri yaşayan bir siyasal özne olarak, demokrasi anlayışı ilkeleri bakımından zorunlu görmektedir.

Bugün bir yandan yılların özlemi olan katılımcı, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasa yapma arayışı ve çabası içindeyiz. Diğer yandan süreci tıkayan, siyasal ve toplumsal hayatımıza demokrasi dışı ciddi sorunlar getiren TMY, Özel Yetkili Mahkemeler ve benzeri yasalarla yüz yüzeyiz. Bunlar 12 Eylül Darbe Hukuku’nun kalıntıları ve uzantılarıdır. Bu tür yasaların kaldırılması ve kurumların kapatılması demokrasiye giden yolun olmazsa olmazıdır. Evrensel demokrasi normları üzerinde yükselen bir adli sistem daha fazla gecikmeden inşa edilmek zorundadır. Bu yargılama hakkıyla yapılırsa, bütün sorumlulardan hesap sorulup, darbenin yasa, kurum ve uygulamalarına son verilirse, bu adım hiç şüphesiz bu topraklarda evrensel ölçekte bir demokrasinin inşasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. EDP olarak bütün çabamız bu doğrultudadır.

12 Eylül Darbe Rejimi’nin şekillendirdiği bu düzende, yurttaşların taleplerinin taşıyıcısı olan partilerin evrensel demokratik normlarda faaliyetlerini yerine getirmeleri çeşitli yollarla ve taammüden on yıllarca engellenmiştir. Yasaklar, program ve tüzük kısıtlamaları, sayısız parti kapatma, mahkumiyetler, siyasal haklardan mahrumiyet, dünyada eşi görülmeyen seçim barajı, idari engellemeler, hazine yardımından yoksun bırakma gibi demokrasi dışı yollarla, siyaset, adaletsiz ve mayınlı bir sahaya dönüştürülmüştür.

Siyasal ve toplumsal yaşamımız bundan ağır yara almış, demokratik gelenek ve kurumlar onlarca yıl geriye gitmiş, askeri ve bürokratik vesayet toplumun örgütlenme ve siyaset yapma özgürlüğünü yıllar boyu gasp etmiştir. EDP bunun hesabını sormakta kararlıdır. Bu mücadeleyi ülkeye, yaşamını yitirenlere, hayatı karartılanlara, işkence görenlere, yıllardır mağdur edilen halka ve gelecek nesillere olan bir borcumuz olarak değerlendiriyoruz. Demokratik, özgürlükçü, kardeşliğin ve adaletin her bir metrekaresinde yeşerdiği, bu topraklarda doğan herkesin eşit ve saygın yurttaşlar olarak kabul edildiği yeni bir Türkiye’nin inşasının buralardan geçtiğini biliyoruz.

Bütün darbe mağdurlarını, birey ve kurum olarak müdahil olmaya davet ediyor ve EDP olarak hukuki destek vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu insanlık dışı dönemin bir tek günü karanlıkta, bir tek mağdurun ahı yerde kalmasın, bir tek sorumlu dahi başı dik dolaşmasın. Bunun için şimdi müdahiliz, 4 Nisan Duruşması’nda bütün üyelerimiz, mağdur dostlarımız ve yurttaşlarımızla buradayız.