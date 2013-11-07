Kılıçdaroğlu ile Sarıgül arasında 'Edoğan dünya lideri' tartışması

CHP'den İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olması bekenen Mustafa Sarıgül'ün Başbakan Tayyip Erdoğan için dile getirdiği "dünya lideri" tanımlamasına Kemal Kılıçdaroğlu'dan itiraz geldi. Kılıçdaroğlu, "kendi ülkesinde lider olamayanın, dünyada lider olma şansı yok" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı bir radyo programında, "İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi halinde AKP hükümetiyle çalışmakta zorlanır mısınız?" sorusuna, "On dört buçuk yıldır belediye başkanıyım, uzun yıllardan beri Ak Parti ile çalışıyorum. Sayın Başbakan dünya lideri artık, İstanbul ile ilgilenmez" dedi.

Sarıgül'ün bu sözleri CHP liderine soruldu. Kılıçdaroğlu, "dünya lideri" tanımlamasına katılmadı ve "Kendi ülkesinde lider olamayanın, dünyada lider olma şansı olmadığını" söyledi.

Kılıçdaroğlu dünya lideri olmanın şartının ise çevre ülkelerle iyi ilişkiler kurmak olduğunu belirtti ve "Erdoğan'ın ilişkileri İran'la mı iyi, Irak'la mı iyi, Suriye ile mi iyi Mısır ile mi? Hiçbiriyle iyi değil. Politik olarak bu tür söylemler söylenebilir. Ancak liderlik farklı bir şeydir." dedi.