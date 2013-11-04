Sarıgül: Önce İstanbul'u sonra tüm Türkiye'yi sevgisizlikten kurtaracağız

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tek düşüncemiz iktidara gelmek olmalıdır. İlk hedef yerel seçimlerdir. Gecemizi gündüzümüze katacağız, sıkmadığımız el kalmayacak. Önce İstanbul'u sonra tüm Türkiye'yi sevgisizlikten kurtaracağız" dedi.

Dün 44 oyla CHP'ye üyelik hakkını tekrar geri kazanan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül basın açıklaması yaptı. Sarıgül "9 Kasım saat 10.30’da CHP Genel Merkezi'ne baba ocağına dönüyorum, bütün arkadaşlarımı kucaklamak üzere orada olacağım" dedi.

Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

Bugün Türkiye Cumhuriyet’i için çok güzel bir gün. Yıllar sonra baba ocağına geri dönüyorum. Bu karar için Sayın Kılıçdaroğlu’na, PM meclisi üyesi arkadaşlarıma, halkıma çok teşekkür ediyoruz.Arkadaşlarımızla huzurluyuz. Bu karar hakkın teslimidir, son derece gururluyuz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar TDH’deki arkadaşlarımı çok derece mutlu etmiştir. Alınan bu karar haktan yana hukuktan yana bir karardır. El ele omuz omuza olma kararıdır.

'Kırgınlığım söz konusu değil'

Birlikten sevgiyle geleceğe yol almanın ‘Bismillah’ diyerek başlanmasıdır. CHP'nin İstanbul’da başlayacak iktidar yolculuğunda bugün yepyeni bir sayfa açılmıştır. Bütün enerjilerimizi, tecrübelerimizi ortaya koyma zamanı gelmiştir. Bugün kendimi her zamankinden çok daha güçlü hissediyorum. Geride kalan yıllar için kimseye kırgınlığım söz konusu değildir.Gün birlik günüdür.