CHP'li Sarıgül: Erdoğan dünya lideridir

Geçtiğimiz günlerde yeniden CHP 'ye katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kral FM'in konuğu oldu. Kral Grup Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay'ın (Gezegen Mehmet) sorularını cevaplayan Sarıgül, sosyal medyada yayılan "CHP, Sarıgül'e katıldı" eleştirilerine yanıt verdi.

"Sarıgül CHP mektebinin bir talebesi, Sarıgül CHP'ye 1975 yılında katıldı." diyen Sarıgül "Sadece geçmiş dönemde ihraç edildiğim için 8.5 yıllık bir ara oldu ama mutlu sonlandı. CHP bir kurumdur ve kişiler o kuruma katılır, bundan da şeref duyar. 9 Kasım'da Allah'ım izin verirse, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde olacağız. Bunu söyleyen basın mensubu arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum, o bir detaydır, önemli olan bu katılımın Türkiye 'ye neler katacağıdır. Buna bakmak lazım." şeklinde cevap verdi.

'Eskiden yumruğumu masaya vuruyordum'

"Sarıgül ihraç edildi. Peki Sarıgül suç mu işledi? Sarıgül af mı edildi?" yönündeki soru üzerine Sarıgül "Yeni bir sayfanın açıldığını, suç işleyecek bir şey yapmadığını söyleyen Sarıgül "Eskiden yumruğumu kaldırdığım zaman masaya vuruyordum, şimdi cebime geri sokuyorum. Bunu öğrendim zaman geçtikçe. 44 arkadaşım olumlu kullandı, 10 arkadaşım olumlu kullanmadı, o kardeşlerimizi de ikna edeceğiz inşallah." dedi.

'Erdoğan artık dünya lideridir'

"Diyelim ki aday oldunuz ve seçimi kazandınız, İBB başkanı oldunuz. Başbakan ülkeyi yönetiyor, AK Parti hükümeti var. İstanbul'da işler aksar gibi durum olur mu? Şişli'deki belediye başkanlığı döneminizde böyle bir aksama yaşadınız mı?" sorusuna ise Sarıgül şöyle cevap verdi: "Ben 14.5 yıldır belediye başkanıyım, uzun yıllardan beri AK Parti ile çalışıyorum. Sayın Başbakan dünya lideri artık, İstanbulla ilgilenmez. Bu zaten doğru bir şey değil."