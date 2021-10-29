Şarkıcı Edis Görgülü, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Edis, "Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum" dedi.

30 yaşındaki şarkıcı, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

Çocukluk dönemimde bunu daha çok düşünüyordum. Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı o zamanlar kafamda... Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum.

"İstanbul'da sürekli kayboluyordum"

Görgülü, ayrıca İstanbul'a ilk geldiği zamanları ise, "Tam manasıyla afalladım. İstanbul benim için hep turistik bir yerdi. Ablamı ya da başka akrabaları ziyaret için gelinen ve gezilen bir olarak kodlamıştım İstanbul’u. İstanbul’da yaşamaya başladığım ilk iki sene sürekli kayboluyordum sokaklarda. Oldukça kozmopolit ve büyük bir şehir İstanbul elbette, sonrasında ben de herkes gibi alıştım İstanbul'a." sözleriyle anlattı.

"Koku takıntım var"

Ünlü şarkıcı "Hiç takıntın var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Evimde de hava temizleyiciler vardır, çok kokan bir arkadaşım gelirse direkt onun önüne oturturum.