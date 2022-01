Edis Altın Kelebek ödülü aldı; 200 bin Fan Token yakıldı

Şarkıcı Edis’in 5 Aralık akşamı gerçekleştirilen 2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Erkek Pop Sanatçısı" ödüllerini almasıyla birlikte 200 bin Edis Fan Token yakıldı.

ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, "Edis Fan Token'ın piyasaya ilk sürüldüğü dönemde belirtildiği gibi her başarıdan sonra belirlenen miktarda token’ı yakacağız. Her single çıktığında 2 bin 500, her albüm için 10 bin ve her Altın Kelebek Ödülü için de 100 bin token yakılacak. Edis'in bu yıl 2 ödül birden almasıyla 200 bin token’ın yakımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Grammy ödülü alırsa 1 milyon token yakılacak

İçer, “Edis'in Grammy ödülü alması durumunda da 1 milyon Edis Fan Token'ı yakacağız. Toplamda maksimum 80 milyon adet üretilebilecek Edis Fan Token'ın bu yakma işlemleriyle arzını düşürerek değerinin artmasını sağlayacağız. Edis'in single’ları müzik marketlerinde her birinci olduğunda da 5 bin adet Edis Fan Token yakılacak. Başarılar arttıkça yakım işlemi hızlanacak" dedi. (DHA)