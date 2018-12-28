Edirne'deki Hıdırlık Tabyası Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak; hedef 1 milyon ziyaretçi

Hıdırlık Tabyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak.

Balkan Savaşların'da Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, mesire alanları, animasyon odaları, maketler, balmumu heykelleri, yaşam alanları ile tarihe ışık tutacak.

Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, tabyanın Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanıldığını söyledi.

Hıdırlık Tabya'nın Edirne'deki 26 tabya içerisindeki en büyük ve Şükrüpaşa'nın Edirne'yi 155 gün savunduğu tabya olduğunu belirten Hacıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Edirne'deki tabyalar 1829 yılında yapılmaya başlanıldı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerindendir. I. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı. Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avludan oluşan tabya Edirne'deki en büyük tabyadır."

Tabyaların yıllar içerisinde harap duruma düştüğünü aktaran Hacıoğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyaların tekrar ayağa kaldırıldığını aktardı.

"1. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Şükrü Paşa"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verilen tabyada çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Hacıoğlu, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında tabyalarımızın, 1912-1913 Balkan Savaşları'nın Edirne savunmasının simge mekanı ve Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına restorasyonu tamamlandı. Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak müzede, Edirne tarihinde derin izleri olan kahramanlar önemli yere sahip olacak." diye konuştu.

Müzenin 60 dönümlük tabya alanında kurulduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tabyaların restorasyon çalışması bitti, şu anda teşhir ve tanzim çalışması yapılıyor. Burası Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak. Hıdırlık Tabyası'ndaki müzede, 1361'den yani Edirne'nin fethiyle başlayarak, bugüne kadar geçen tarihi süreç yansıtılacak. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için bütün özellikler düşünüldü ve teknik özellikler düşünüldü. Hatta çocuğunu emzirecek bir anne için bile ayrnıtılar düşünüldü. Dinlenme yerleri, kafeleri, otoparkları olmak üzere.

Bu tabyada tarihimize damga vuran ve Edirne açısından önem arz eden kişiler ayrıca canlandırılacak 1. Murat ve 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Şükrü Paşa gibi... Bunlar Edirne'nin olmaza olmazı tarihi kişilikler. Bu interaktif müzede insanlar, 1361'den beri geçen tarihi süreci mükemmel bir şeklide kavrayarak, anlayarak ve hatta çocuklar için gençler için turların düzenleneceği bir müze olacak. Balkanlardan turlar düzenlenecek."

Türkiye'de hiçbir müzenin Osmanlı tarihini bu kadar iyi yansıtamayacağını vurgulayan Hacıoğlu, müzenin gelecek yıl yaz aylarında tamamlanacağını belirtti.

"Hedef yılda 1 milyon ziyaretçi"

Türkiye'de müzelerle ilgili büyük ve güzel adımlar atıldığını ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Edirne'de en fazla ziyaretçi alan müze 2. Bayezid Külliyesi ve şifahane, yaklaşık 250 bin civarında ziyaretçi alıyor. Edirne'nin Balkanlardaki tarihini anlatan Edirne Balkan Tarihi Müzesi bittiği zaman, hedefimiz yılda 1 milyon ziyaretçidir.

Balkan tarihini, Edirne'nin Balkan geçmişini, tarihimizdeki önemli kişilikleri daha iyi anlatan bir müze yok ve bu ilk olacak. Dolayısıyla Edirne'nin hemen yakınındaki koca dev İstanbul'dan ve Balkanlardan çok sayıda ziyaretçi alacak. Ayrıca yabancılar için similasyonlar da olacak. Oraya giden kişinin sadece Türkçe bilmesine gerek yok, her dilden insan teşhir ve tanzimle yansıtılanı kendi dilinde bulabilecek, Balkan tarihi hakkında bilgi sahibi olacak."