Bulgaristan'daki yoğun yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükselince, Aralık ve Şubat aylarında taşkınların yaşandığı Edirne'de yine taşkın alarmı verildi. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi tamamen sularla dolarken, Meriç Nehir kenarındaki esnaf, taşkın riski nedeniyle dükkanlarını boşaltmaya başladı. DSİ 11'nci Bölge Müdürü Adil Sabancı, bu geceden itibaren nehirlerdeki debilerde düşüş olacağını söyledi.

Aralık ve Şubat aylarında nehir taşkınları yaşanan Edirne, Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından yeniden alarma durumuna geçti. Nehirlerdeki su debisi son 72 saatte neredeyse 3 katı artış gösterirken, bugünkü ölçümlerde Meriç Nehri'nin debisi 1253, Tunca nehrinin debisi ise 245 metreküp saniyeye yükseldi. Sarayiçi mevkiindeki tarihi Fatih ve Kanuni köprülerinin trafiğe kapatılması nedeniyle Sarayiçi adasına giriş yapılamıyor. Tunca Nehri üzerindeki Yalnızgöz Köprüsü de ortasında su birikmesi sonucu geçişlere kapatıldı.

Bulgaristan'da yağan karlarında erimesi ve Edirne'de yağmurlu hava nedeniyle yükselen nehir seviyesi işletmecileri de tedirgin etti. Edirne Belediye Başkanlığı'nın işletti Meriç Nehir kenarındaki Protokolevi çay bahçesi, taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Tüm masa, sandalye ve malzemeler bir üst kata çıkarıldı. 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne kent merkezinden ulaşımı sağlayan tarihi Tunca Köprüsü'nün de girişi kısmen sularla doldu. Suyun yükselmesi durumunda köprü, Edirne Valiliği kriz merkezince küçük araç trafiğine kapatılacak.

İşletmeler boşaltılıyor

Meriç kenarındaki çay bahçesini işleten Yılmaz Söz de nehirlerin artış göstermesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Aralık ve Şubat ayında meydana geldin taşkınlarda işyerlerinin büyük hasar gördüğünü ve tamir işlemlerinin yeni tamamlandığını kaydeden Söz, "Her ay taşkın riski olmaya başladı. Aralık ve Şubat ayındaki taşkınlardan gördüğümüz zararı yeni yeni atlatmaya başlamıştık. İşyerimizdeki bir çok şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Tam taşkını atlattık derken şimdi sular yükselmeye başladı. Şimdi masaları, eşyalarımızı toplasak mı bilemedik? Endişeli bekleyişimiz sürüyor" dedi.

DSİ Bölge Müdürü: Düşüş bekliyoruz

DSİ 11'nci Bölge Müdürü Adil Sabancı ise Bulgaristan'ın yoğun yağışların ardından baraj kapaklarından taşan suların 9 saat sonra Edirne'ye ulaştığını ifade etti. Akşam saatlerine kadar suların yükselmeye devam edeceğini belirten Sabancı, "Edirne'de son 3 ayda 3 kez taşkın gördük. Bundan sonraki taşkınımız son 31 yılın en büyük taşkınıydı. Meriç nehrinden 2149 metreküp saniye su geçmişti. Şu anda Kirişhane istasyonumuzdaki seviye 1250 metreküp civarında. Yavaş bir şekilde artıyor. Bulgaristan, Arda nehri üzerindeki barajlardan su bırakıyor, zaten savaklarında bulunan sularda üzerinden akıyor. 310 metreküp/saniye civarında su bırakılıyor. Karların erimesiyle de sular yükseldi. Karaağaç Mahallesi'ne giden tarihi Tunca Köprüsü 1350 civarında trafiğe kapanıyordu. Bu kez o kadar su beklemiyoruz. Bu geceden itibaren suların düşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması değil de savaklarına dolan suların akması sonucu Edirne'ye sular geliyor. Nehir kenarındaki bazı işletmelere sular girdi" diye konuştu.

Aralık ve Şubat'ta da taşmıştı



Edirne'de geçtiğimiz Aralık ve Şubat aylarında da yoğun yağışlar sonrasında nehir taşkınları yaşanmıştı. Şubat ayında nehir seviyesi son 31 yılın en yüksek debisine ulaşarak 2149 metreküp/saniye olmuş, tarihi köprülerin trafiğe kapatılmasıyla birlikte 4 gün boyunda 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne sadece helikopter geçiş yapmıştı.