Vali: Edirne'de yüzyılın felaketi yaşanıyor

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, kent merkezinden Meriç ve Tunca nehirleriyle ayıran Karaağaç Mahallesi’ni etkileyen sel taşkınını "Edirne'de yüz yılın felaketi" olarak niteledi. Meriç Nehri'nin tarihinde en yüksek debi seviyesinden birine ulaştığı ifade ediliyor. Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından Tunca ile Meriç nehirlerinde yaşanan rekor yükseliş nedeniyle İl Kriz Merkezi'nin tahliye kararı verdiği Karaağaç Mahallesi'ndeki birçok aile nehir kenarındaki evlerinden alınarak Mustafa Necati İlköğretim Okulu'na yerleştirildi.

Kızılay'ın battaniye ve gıda yapacağı açıklanmasına rağmen aileler yanlarında getirdiği kilim ve battaniyeleri sınıflarda yere sererek uyumak zorunda kaldı. Tahliye işlemi için ise sadece 1 öğretmenin görevlendirilmesi ise dikkat çekti. Yardım için gelen askeri helikopterlerin Karaağaç Mahallesi'ne gıda ve battaniye yardımı yerine sadece 7 polis memuru getirdi.

Evlerinden, sel sularının altında kalacakları endişesiyle ayrıldıklarını anlatan mahalle sakinleri, herhangi bir yardım ulaşmadığı için yanlarında getirdikleri eşyalar üzerinde uyumak zorunda kaldıklarını ve yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, mahallede Edirne Belediyesi'ne ait bir adet itfaiye aracı ve 112'ye ait ambulans önlem amacıyla hazır bekletiliyor.

Taşkınların yaşandığı Meriç ve Tunca nehirlerinin havadan çekilen görüntüleri sel riskinin boyutlarını gözler önüne serdi. DSİ'nin saat 24.00 ölçümlerine göre rekor debiye ulaşan Meriç nehrinde su seviyesi 2 saatte 100 metreküp/saniye artış göstererek 2137'ye ulaştı. Tunca nehrinde ise 4 metreküp/saniye düşüş yaşandı ve 346 olarak ölçüldü.

Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması üzerine mahsur kalan 6 kişi yetkililerden yardım istedi. Mahsur kaldıkları ihbarı üzerine harekete geçen askeri helikopter, bölgeye giderek sarkıttığı sepet ile mahsur kalan Mustafa Yemver ve beraberindeki 5 kişiyi kurtardı.

Tunca Nehri'ni incelemeye gelen Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, debilerdeki yükselişin sürdüğünü söyledi.

Veysel Eroğlu, Edirne'deki selle ilgili açıklama yaptı ve ıslah edildiğini açıkladı. Tehlikelere dikkat çeken Bakan Eroğlu Bulgaristan ve Yunanistan'daki barajlarda taşkınların oluştuğuna dikkat çekerek barajlarda taşkınlar için hacim bırakılması gerektiğini kaydetti.

Eroğlu yaptığı açıklamada 'Bu adacıklarla ilgili tam bir mutabakat sağlayamadık Yunanistan ile. Bulgaristan'ın inşa ettiği barajlarda taşkın için bir hacim bırakmalarını rica ediyoruz. Su gelince taşkın bunun için su bırakıyorlar. Bunun önlenmesi için bu önemli. Tarıma su veriyoruz, bütün şehirlere su veriyoruz. Türkiye dünyada örnek gösterilecek ülke' dedi.