Edirne'de Kırkpınar'ın düzenlendiği er meydanı sel meydanı oldu!

Meriç ve Tunca nehirlerinin taşmasıyla hayatın felç olduğu Edirne’de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı er meydanı da sular altında kaldı

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Tunca ve Meriç nehirlerinin taştığı alanlarda, helikopterle incelemede bulundu. Taşkının özellikle tarım alanlarına büyük zarar verdiği görüldü.

Şahin, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kestanelik Kışlası helikopter pistinden kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterle taşkın sahasını havadan inceledi.

Helikopterle, su altında kalan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, Adalet Kasrı, Edirne Saray kalıntıları, Balkan Şehitliği, tarihi köprüler ile Meriç'in taşkınından etkilenen Karaağaç Mahallesi, sular altındaki nehir yatağına yakın işletme ve sayfiyenin durumu daha net izlendi.

Nehirlerdeki son durum

Bu arada, hem Tunca hem de Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor.

Meriç Nehri, bugüne kadar ulaştığı en yüksek debi olan 2 bin 101 metreküp/saniyeye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Nehrin debisi son ölçümde 2 bin 12 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Tunca Nehri'nin debisi de düşüyor.