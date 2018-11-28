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Yaşam

Edirne'de sel nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildi

28 Kasım 2018 22:15

Edirne’de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Edirne’de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:

"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."

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