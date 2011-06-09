Edirne'de hortum uyarısı!

T24 - Edirne'nin merkezi ile kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış ve lokal doluyla birlikte hortum oluşma riski bulunuyor.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''da, saat 16.00'ya kadar Edirne'nin merkezi ile kuzey ilçelerinde (Lalapaşa ve Süleoğlu)kuvvetli gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışıyla birlikte, hortum görülme riski bulunduğu belirtildi.



Uyarıda, ilgililerin ve vatandaşların, yıldırım, ani sel, sel, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesine karşı tedbirli olması istendi.



