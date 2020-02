Edirne'de eğitim başladı, polisler güvenlik önlemi aldı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yeni eğitim öğretim dönemi Vali Günay Özdemir\'in Şükrüpaşa İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, yeni eğitim-öğretim dönemi nedeniyle Şükrüpaşa İlkokulu’ndaki programa katıldı. Okul girişinde Edirne Belediye Bandosu ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından karşılanan Vali Özdemir bir süre çocuklarla sohbet etti. Okula başlayan öğrencilerle aynı heyecanı yaşadıklarını ifade eden Özdemir, \"Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Okul güvenliği, öğrenci servisleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık ve sosyal anlamında da bu çalışmaları kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Çocuklarımız okula yeni başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz geleceği inşa ettiklerinin farkında. Üniversite yıllarında bir bakanımız okula ziyaret gelmişti. Her 5 yılda bir kendimizi yenilememiz gerektiğini söylemişti. Günümüzde her saniye kendimizi yenilemek gerekiyor. Teknoloji ve dünya o kadar hızlı değişiyor ki eğer bu değişime ayak uyduracaksak, gelecek de dünyada söz sahibi olacaksak, değişime hazır tutmalıyız\" dedi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise okulların, doğru bilgiye, doğru ve sağlıklı yollardan ulaşmanın yeni nesillere kazandırıldığı yerler olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Çalışmanın ürünü başarıdır. Öğretmenlerinizin yönlendirmesiyle yapacağınız her çalışmanın karşılığını mutlaka göreceksiniz. Okul sizin yuvanızdır. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi ve saygı temeline dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğinize inanıyorum. Pırıl pırıl bir gelecek ve aydınlık yarınlar sizleri bekliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir sözüyle son vermek istiyorum. \'Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür\'. Sizlere güveniyor, sizleri seviyoruz.\"

Konuşmaların ardından Vali Özdemir ve beraberindekiler, okulun sınıflarını gezdi. Bir sınıfta öğrenci sıralarına oturan Vai Özdemir çocuklarla sohbet etti. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre bu yıl eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 6 bin 659, ilkokul birinci sınıflarına 4 bin 115, ortaokul 5\'nci sınıflarına 4 bin 13, ortaöğretim 9\'ncu sınıflarına 4 bin 57 öğrenci olmak üzere 18 bin 844 öğrenci kayıt yaptırırken, toplam 56 bin 155 öğrenci eğitim görecek. Edirne ve ilçelerinde resmi okul ve kurumlarında 4 bin 219 öğretmen ve idareci, 445 personel olmak üzere toplam 4 bin 664 kişi görev yapacak.

OKULLAR POLİS KORUMASINDA

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle, okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı. Her okul için \'polis irtibat memuru\' görevlendirilirken, 5\'i Yunus olmak üzere 15 polis ekibi giriş ve çıkışlarda okul çevresinde devriye atmaya başladı. Trafik ekipleri de öğrenci servislerini denetledi.

FOTOĞRAFLI