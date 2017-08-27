Edirne'de Aleyna Tilki izdihamı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala İlçesi\'nde sahneye çıkan Aleyna Tilki, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen hayranlarını sahne yakınına davet edince izdiham yaşandı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, İpsala Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı\'nda konser verdi. Konser öncesi alınan güvenlik önlemlerini yetersiz bulan Aleyna Tilki, ek tedbir alınmasını, aksi takdirde sahneye çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine Aleyna Tilki polis ve belediye zabıta ekiplerince oluşturulan güvenlik koridorundan sahneye çıktı.

Aleyna Tilki bu kez de uzakta kaldığını söylediği hayranlarını sahne önüne davet etti. Tilki, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen hayranlarını sahne yakınına davet edince izdiham yaşandı. Güvenlik görevlileri, sahneye çıkmak isteyen Aleyna Tilki hayranlarını güçlükle engelledi. Hayranları sahneye yaklaşarak Aleyna Tilki\'yi cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için birbiriyle yarıştı.

SAHNEYE MİNİ ELBİSE VE PEMBE AYICIKLA ÇIKTI

Sahneye mini elbisesi ve elinde pembe ayıcığıyla çıkan Aleyna Tilki, \'Cevapsız çınlama\' ve \'O sen olsan bari\' şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Tilki, konserinin devamında türkü söylemeyi tercih etti. Aleyna Tilki, \'O sen olsan bari\' adlı şarkısıyla dünya müzik listelerinde 5\'inci sıraya kadar çıktığını belirterek, \"Bence artık ismini bilmeyen yoktur. Ben bu şarkıyı yazarken dedim ki \'Bu şarkı bence tutmaz, Batı ne yapıyor? Onları takip edeyim de onlara göre bir şey yapayım. Farklı bir şey olsun\' dedim. Daha sonra \'Bu ülke farklı şeyi kaldırmaz ki, dinlemez ki. Bir ihtimal var. Gençler farklı şarkı bekliyor\' dedim. Derken kimseyi dinlemedim. Risk almayı tercih ettim ve bu şarkıyla rekor kırdım\" dedi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda İpsala Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Kerman, Aleyen Tilki\'ye plaket ve üzerinde ismi yazan işlemeli bez torbada pirinç takdim etti.



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