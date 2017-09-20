Edirne'de 112'ye asılsız ihbar yapan 2 kişiye 5'er ay hapis cezası

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE \'de 112 Acil Servis\'e asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen 3 kişiden 2\'sine, mahkeme tarafından 5\'er ay hapis cezası verilirken, 1 kişi de 250 lira idari para cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları mahkemece ertelendi. İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, bir günde yaklaşık 1500 çağrı aldıklarını ve bunlardan sadece 150\'sinin doğru çıktığını söyledi.

Edirne\'de 19 istasyon ve 43 ambulansla hizmet veren Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, 112 Acil Servise günde gelen 1500 kadar çağrıya cevap verirken, birçoğunun asılsız çıkması nedeniyle büyük zaman kaybı meydana geliyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, yüzde 90 oranında çağrıların asılsız ve gereksiz olduğunu ifade ederek, gerçek vakalara ulaşmakta güçlük çekildiğini söyledi.

Okullarda çocuklara verilen 112 eğitimlerinin bu sayıları azalttığını ancak hala çok sayıda kişinin saati sormak için bile 112\'yi aradığını belirten Kişioğlu, acil bir hattı gereksiz meşgul edenler hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. Kişioğlu, \"Özellikle çocukların 112\'yi ne zaman aramaları gerektiğini detaylı olarak eğitimlerde anlattık. Bu sayede asılsız çağrı sayısını azalttık. Asılsız çağrılara çok önem veriyoruz, çünkü bunların artmasıyla, gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta zaman kaybediyoruz. Gelen çağrıların neredeyse yüzde 90\'ı asılsız çıkıyor. Bunun dışında farklı amaçlarla arayanda oldukça fazla. Asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul ederek personelimize hareket edenleri de savcılığa şikayet ediyoruz\" dedi.

ASILSIZ İHBARLARA 5 AY HAPİS CEZASI

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Tuna son dönemde şikayet ettikleri 3 kişiden 2\'sinin asılsız ihbarlar nedeniyle Edirne Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5\'er ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Tuna, \"Acil sağlık hizmeti ciddi bir emek ve kaynak kullanılmasını gerektiren bir hizmet. Bu hizmeti Sağlık Bakanlığı politikasıyla ücretsiz olarak sunuyoruz. Halkın büyük bir kısmı bilinçli olsa da gereksiz yere meşgul edenler çok. Asılsız çağrıda bulunan ya da personeli gereksiz meşgul ederek \'sapık çağrı\' adını verdiğimiz aramaları yapanları savcılığa şikayet ediyoruz. Edirne\'de 2 kişi \'asılsız ihbar\' nedeniyle yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde davadan \'kişilerin huzur ve sükununu bozmak\' suçundan 5\'er ay hapis cezası aldı. 1 kişi de Kabahatler Kanunu gereğince 250 lira idari para cezasına çarptırıldı. Bu durumda gereksiz, asılsız ihbarda bulunan, personele küfür eden kişiler hakkında mahkemece hapis cezası verildiğini söylemek gerek. Lütfen 112 acil sağlık çağrı merkezlerimizi bu nedenlerle meşgul etmeyelim\" diye konuştu. Tuna verilen hapis cezalarının mahkeme tarafından ertelendiğini de sözlerine ekledi.

112 Komuta Kontrol Merkezi\'nde görevli acil tıp teknisyeni Arzu Sirke ise saat sormak için bile 112\'nin arandığını belirterek, \"112 Komuta Kontrol Merkezi\'ne Edirne\'de günde yaklaşık 1500 kadar çağrı düşüyor. Bunlardan çoğu gereksiz aramalar oluyor. Bazıları sadece saati sormak için arıyor. Bazı anneler cep telefonlarını çocuklarına veriyor, onlar oynarken arıyor. Bu bize zaman kaybı yaratıyor. Bazen 3-5 arkadaş toplanıp alkol aldıktan sonra bizi arıyorlar\" dedi.

YEMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN 112\'Yİ ARAMIŞLAR

112 çağrı merkezi görevlilerinden Hatice Öz de bazen çok ilginç diyaloglar yaşandığını söyledi. Yemek siparişi vermek için arayanların olduğunu anlatan acil tıp teknisyeni Öz, \"1500 kadar çağrıdan en fazla 150\'si gerçek diğerlerinin hepsi asılsız, bir çoğu çocuklar oluyor. Çok şaşırtan konularda oluyor, \'sevgilim şuanda ağlıyor, ona ambulans istiyorum\' diyenler oldu. Bazen yemek siparişi için bizden lokanta numarası isteyen oluyor. Kontörü olmayanlar arıyor, onlar adına yemek siparişi vermemizi istiyorlar. Otomobille yolda kalıp kontörü olmadığı için akrabalarını aramamızı isteyenler bile oluyor. Çok ilginç şeyler için arayanlar oluyor, hepsine cevap vermek diğer hastaların vakaların zamanından çalıyor\" dedi.



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