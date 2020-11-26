Edirne'ye içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı kurudu

Edirne’nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 3'e düşünce şehirde 36 saat su kesintisi uygulanmaya başlandı.

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, şehir merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler Köyü'nden bağlantı çalışması başlattı.

Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent suyunun Süloğlu Barajı'ndan karşılanacağını bildirirken, DSİ her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Gürkan, "Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz." dedi. Gürkan ayrıca Süloğlu Barajı'nın, Edirne'nin 6 aylık su ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ise "Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesi su alma bacasına kadar düşmüştür. Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.(DHA)