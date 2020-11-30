Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yakın köylerde kar yağışı başladı. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Balkanlara yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.